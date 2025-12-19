Trump amplía el acceso a la marihuana en el mayor cambio de la política de drogas de Estados Unidos en décadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ampliará el acceso al cannabis, una medida muy esperada que supondrá el cambio más significativo en la política antidroga de Estados Unidos en décadas.

La orden instruye a la fiscal general de Estados Unidos a reclasificar el cannabis, de narcótico de la Lista I, a droga de la Lista III, situándolo en la misma categoría que el Tylenol con codeína.

El cannabis seguirá siendo ilegal a nivel federal. Sin embargo, su reclasificación como narcótico de la Lista III permitiría ampliar la investigación sobre sus posibles beneficios.

Varios legisladores republicanos se opusieron esta medida, pues argumentaron que podría normalizar el consumo de cannabis.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos señala que los narcóticos de la Lista III, que también incluyen la ketamina y los esteroides anabólicos, solo tienen un “potencial de moderado a bajo de dependencia física y psicológica”.

La nueva clasificación también tiene implicaciones fiscales para los dispensarios de cannabis autorizados por el Estado, ya que la normativa actual les prohíbe algunas deducciones fiscales si venden productos de la Lista I.

Acceso al CBD

Algunos legisladores republicanos se oponen al cambio que anunció Trump en la Casa Blanca. / EPA

Además de la reclasificación del cannabis, Trump ha ordenado a los funcionarios de la Casa Blanca que colaboren con el Congreso para permitir que algunos estadounidenses tengan acceso al cannabidiol, comúnmente conocido como CBD.

Como parte de un nuevo programa anunciado en el marco de la orden, algunos beneficiarios del programa de salud Medicaid podrán acceder al CBD, por recomendación médica, sin coste alguno.

Las autoridades sanitarias también han recibido el encargo de desarrollar “métodos y modelos” para examinar los beneficios y riesgos reales del CBD para la salud.

Un alto funcionario del gobierno afirmó que la orden era una “medida de sentido común que permitirá comprender y estudiar mejor” el cannabis y el CBD.

En los últimos años, la mayoría de los estados de EE.UU. han aprobado el cannabis para algunos usos médicos, y casi la mitad (24) han legalizado su uso recreativo. Sin embargo, desde 1971, el cannabis es una droga de la Lista I, lo que significa que no tiene ningún uso médico aceptado y tiene un alto potencial de abuso.

El pasado gobierno de Joe Biden propuso una reclasificación similar y, en abril de 2024, la Administración para el Control de Drogas (DEA) propuso un cambio en la normativa, pero se vio dificultado por cuestiones administrativas y legales.

Trump lleva mucho tiempo expresando su deseo de cambiar la política antidroga de Estados Unidos en lo que respecta al cannabis.

“Creo que es hora de poner fin a las interminables detenciones y encarcelamientos de adultos por pequeñas cantidades de marihuana para uso personal”, escribió en Truth Social el año pasado, durante su campaña para la presidencia.

“También debemos aplicar regulaciones inteligentes, al tiempo que proporcionamos a los adultos acceso a productos seguros y probados”, afirmó.

Fumando / Getty Images

Oposición

La orden de reclasificación ha encontrado cierta resistencia por parte de los legisladores republicanos.

El miércoles, un grupo de 22 senadores republicanos envió una carta abierta al presidente en la que argumentaban que el consumo de marihuana hará que “no se podrá reindustrializar Estados Unidos”.

Los senadores señalaron las persistentes preocupaciones sobre el impacto del cannabis en la salud, así como las investigaciones que sugieren que el cannabis puede estar relacionado con “alteraciones del juicio” y “falta de concentración”.

“A la luz de los peligros documentados de la marihuana, facilitar el crecimiento de la industria de la marihuana está en contradicción con el crecimiento de nuestra economía y el fomento de estilos de vida saludables para los estadounidenses”.

En otra carta enviada a la fiscal general Pam Bondi en agosto, 9 representantes republicanos argumentaron que no existen “datos ni pruebas científicas suficientes” que respalden el cambio.

“La marihuana, aunque es diferente de la heroína, sigue teniendo potencial de abuso y no tiene ningún valor médico demostrado científicamente”, decía la carta. “Por lo tanto, reclasificar la marihuana no solo sería objetivamente incorrecto, sino que también implicaría transmitir a nuestros hijos que la marihuana es segura. Eso no podría estar más lejos de la realidad”.

En términos más generales, las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan los esfuerzos para legalizar la marihuana.

Una encuesta de Gallup publicada en noviembre reveló que el 64% de los estadounidenses cree que debería legalizarse, aunque el apoyo ha disminuido ligeramente con respecto a años anteriores debido a una caída de 13 puntos entre los republicanos.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.