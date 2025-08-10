Panamá, 10 de agosto del 2025

    Ucrania-Rusia

    Trump analiza invitar a Zelenski a su encuentro con Putin en Alaska, según medios

    EFE
    Fotografía de archivo de los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump. EFE/Archivo

    El presidente estadounidense, Donald Trump, aún analiza invitar al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, al encuentro del próximo viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, según reportaron este domingo medios como NBC, CNN y NewsNation que citan fuentes del Gobierno.

    Trump no ha descartado por completo incluir a Zelenski en la reunión, reportó CNN con base en dos fuentes cercanas, mientras que fuentes señalaron a NBC que en la Casa Blanca “se está discutiendo” la invitación, lo que no se ha confirmado de forma oficial.

    De concretarse la participación de Zelenski, los funcionarios aún no saben si habría “una cumbre trilateral” o si habría un diálogo por separado a la conversación entre Trump y Putin.

    El presidente ucraniano Volodimir Zelensky en una foto de archivo del pasado mes de mayo. EFE/EPA/STRINGER

    Los reportes trascienden tras confirmarse el viernes pasado que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022 será el próximo 15 de agosto en Alaska, aunque aún faltan los detalles logísticos.

    El encuentro se concretó tras la visita del enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, a Moscú el pasado jueves, el día antes de que expirase el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomase medidas para terminar la guerra, so pena de nuevas sanciones.

    El presidente ucraniano reaccionó a la reunión al afirmar el sábado que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y “nacen muertas”.

    Mientras que los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtieron en un comunicado el sábado que “el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania”.

    EFE

    Agencia de noticias

