Panamá, 06 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Encuentro

    Trump anuncia próximas reuniones con Lula en Brasil y Estados Unidos tras una ‘muy buena’ llamada

    EFE
    Trump anuncia próximas reuniones con Lula en Brasil y Estados Unidos tras una ‘muy buena’ llamada
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

    El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que espera mantener reuniones con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tanto en Brasil como en Estados Unidos, después de mantener una videoconferencia con él que calificó de “muy buena”.

    +info

    Lula mantiene una conversación ‘amistosa’ con Trump y pide revisar las sanciones a Brasil

    “Esta mañana tuve una conversación telefónica muy buena con el presidente Lula, de Brasil. Hablamos de muchos temas, pero se centró principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países”, declaró en su red social, Truth Social.

    “Seguiremos conversando y nos reuniremos próximamente, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Disfruté mucho de la conversación. ¡A nuestros países les irá muy bien juntos!”, agregó.

    Trump anuncia próximas reuniones con Lula en Brasil y Estados Unidos tras una ‘muy buena’ llamada

    La llamada, la primera entre ambos, se centró en los aranceles del 50 % que Estados Unidos aplica desde agosto a gran parte de los productos de brasileños en represalia por el juicio contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, un aliado de Trump condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula.

    La conversación se planeó después de que Trump y Lula se cruzaran en septiembre en los pasillos de la Asamblea General de la ONU y, según el líder estadounidense, surgiera “química” entre ellos.

    La Presidencia brasileña informó en un comunicado que la llamada, en la que el mandatario pidió una revisión de los aranceles, tuvo una duración de 30 minutos y transcurrió en un tono “amistoso”.

    El comunicado apunta que Lula propuso un encuentro presencial en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), que se celebrará el 26 de octubre próximo en Kuala Lumpur (Malasia).

    Sin embargo, el líder brasileño también planteó la posibilidad de viajar a Estados Unidos, así como invitó a Trump a participar en la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP30), que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • Metro de Panamá abre licitación por $278 millones para construir teleférico en San Miguelito y Panamá. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • $884 millones en una década: El costo de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública. Leer más