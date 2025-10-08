Israel y Hamás alcanzan un primer acuerdo sobre el plan de paz de Donald Trump para Gaza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes.

Trump publicó en sus redes sociales que las dos partes han firmado la primera fase del plan de paz para Gaza, que implica que “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

“Es un GRAN DÍA para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos”, agregó Trump.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dedicó unas palabras a los rehenes que quedan en poder de Hamás en Gaza después del anuncio hecho por Trump: “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”.

With God's help we will bring them all home. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

El escueto mensaje fue la primera reacción del mandatario al acuerdo entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes a cambio de centenares de presos palestinos.

Un día histórico que lo esperamos dos años:

¡Todos los secuestrados israelíes regresarán en los próximos días a casa! — Ambassador Mattanya (Matty) Cohen 🇮🇱 (@MattanyaCohen) October 8, 2025

En tanto, el grupo islamista Hamás anunció haber alcanzado un acuerdo con Israel para “poner fin a la guerra en Gaza” que estipula la retirada del Ejército israelí de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.

Lo que contempla la primera fase del marco de paz

Los primeros puntos del plan de paz para Gaza propuesto por Trump contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

Además, también propone el desarme del grupo, la retirada de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en la Franja, entre otras cosas.

El acuerdo entre ambas partes es anunciado dos semanas después de que Trump presentara la propuesta junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, bajo un contenido de alto el fuego, liberación de rehenes, desmilitarización de Hamás y el establecimiento de una administración internacional supervisada por Estados Unidos.