Panamá, 18 de mayo del 2026

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    Medio Oriente

    Trump anuncia que suspende un ataque planeado contra Irán a petición de sus aliados árabes

    EFE
    Trump anuncia que suspende un ataque planeado contra Irán a petición de sus aliados árabes
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que decidió posponer un ataque contra Irán planeado para el martes después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

    En un mensaje en su red Truth Social, el republicano aseguró, sin embargo, que Estados Unidos está preparado para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala” contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

    El mandatario no había hecho pública hasta ahora su intención de atacar a Irán el martes, una agresión que habría puesto fin al alto el fuego vigentes desde el pasado abril.

    Según Trump, los líderes árabes le solicitaron posponer ese ataque ya que “se están llevando a cabo negociaciones serias” y que, en su opinión, se podría alcanzar un cuerdo “muy aceptable para Estados Unidos”.

    “Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que NO llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana”, declaró.

    No obstante, advirtió de que ha ordenado a los mandos militares estar “preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

    Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

    La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de los mediadores paquistaníes.

    El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le “acaba el tiempo”.

    EFE

    Agencia de noticias


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