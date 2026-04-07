Panamá, 07 de abril del 2026

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    GUERRA

    Trump anuncia un alto el fuego de dos semanas con Irán

    EFE
    Trump anuncia un alto el fuego de dos semanas con Irán
    Donald Trump / Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes en redes sociales que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

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    Trump aseguró en un mensaje en su red social Truth Social que ha adoptado la decisión gracias a los esfuerzos mediadores de Islamabad y bajo la condición de que Teherán acceda en el futuro a “la apertura completa, inmediata y segura” de Ormuz.

    El republicano aseguró que mantuvo hoy conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que “contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán”.

    Trump había dado hasta hoy a las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT) a Irán, que ha limitado la circulación por Ormuz tras el comienzo de la guerra, para que reabra el estrecho (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo), algo que ayudaría a estabilizar los precios del crudo.

    El mandatario había amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la “Edad de Piedra”.

    “Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán —en las cuales solicitaron que yo contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán—, y sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas”, escribió Trump.

    “¡Este será un alto el fuego bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio”, añade el texto.

    El magnate neoyorquino volvió a insistir en que el plan de 10 puntos presentado ayer por Irán supone un paso importante para lograr un acuerdo y destacó que “que constituye una base viable sobre la cual negociar”.

    Esta última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones.

    “Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo”, aseguró Trump, que consideró que este “perdurable problema” entre Washington y Teherán “se encuentra próximo a su resolución”.

    EFE

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