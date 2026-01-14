Trump asegura que con Groenlandia ‘en manos de Estados Unidos’ la OTAN será más eficaz y formidable

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este miércoles que con Groenlandia “en manos” de su país la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz y agregó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.
En un mensaje en su red Truth Social, Trump volvió a defender su interés sobre la estratégica isla, bajo soberanía danesa, justo el mismo día en que representantes de Dinamarca, Groenlandia y EE.UU. celebran un encuentro para tratar las intenciones de Washington de anexionarse el territorio.
“La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable”, expresó Trump.
Información en desarrollo...