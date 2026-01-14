Trump asegura que con Groenlandia ‘en manos de Estados Unidos’ la OTAN será más eficaz y formidable

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este miércoles que con Groenlandia “en manos” de su país la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz y agregó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump volvió a defender su interés sobre la estratégica isla, bajo soberanía danesa, justo el mismo día en que representantes de Dinamarca, Groenlandia y EE.UU. celebran un encuentro para tratar las intenciones de Washington de anexionarse el territorio.

“La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable”, expresó Trump.

Información en desarrollo...