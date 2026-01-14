Panamá, 14 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Geopolítica

    Trump asegura que con Groenlandia ‘en manos de Estados Unidos’ la OTAN será más eficaz y formidable

    EFE
    Trump asegura que con Groenlandia ‘en manos de Estados Unidos’ la OTAN será más eficaz y formidable
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este miércoles que con Groenlandia “en manos” de su país la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz y agregó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

    En un mensaje en su red Truth Social, Trump volvió a defender su interés sobre la estratégica isla, bajo soberanía danesa, justo el mismo día en que representantes de Dinamarca, Groenlandia y EE.UU. celebran un encuentro para tratar las intenciones de Washington de anexionarse el territorio.

    “La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable”, expresó Trump.

    Información en desarrollo...

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más
    • Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas. Leer más
    • ‘¡Se llevaron a Maduro y a Cilia!’: BBC Mundo reconstruye la noche en la que Estados Unidos bombardeó Caracas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026 comienza hoy: pasos y requisitos para postular. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más