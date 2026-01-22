Panamá, 23 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RÉGIMEN

    Trump asegura que Estados Unidos tiene una ‘flota enorme’ dirigiéndose a aguas cercanas a Irán

    EFE
    Trump asegura que Estados Unidos tiene una ‘flota enorme’ dirigiéndose a aguas cercanas a Irán
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas en el entorno de Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa.

    +info

    María Corina Machado y el hijo del sah se reúnen para tratar el futuro de Venezuela e IránDos semanas sin internet en Irán: restricciones de comunicación, negocios dañados y sin visos de apertura

    “Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso, tenemos una gran flotilla yendo hacia allá, y veremos qué sucede”, dijo el mandatario a reporteros a bordo del Air Force One al ser preguntado por la actual situación entre Estados Unidos e Irán.

    Las palabras de Trump parecen hacer referencia a movimientos en la Marina estadounidense reportados por expertos, que han apuntado, por ejemplo, que el portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque han sido avistados abandonando el mar de China Meridional dirigiéndose aparentemente hacia el océano Índico.

    “Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca. Detuve 837 ejecuciones el jueves (de la semana pasada). De lo contrario, habrían muerto. Todos habrían sido ahorcados”, aseguró Trump, repitiendo su afirmación de que, gracias a sus presiones, Teherán no ejecutó hace unos días a individuos que participaron en las protestas antigubernamentales que llevan semanas afectando a Irán impulsadas por la mala situación económica.

    Trump repitió varias veces el mensaje -“tenemos una flota enorme dirigiéndose en esa dirección, y quizás no tengamos que usarla”- pero al ser preguntado sobre si Washington busca que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, renuncie al poder o se exilie, el republicano contestó: “no quiero entrar en detalles”.

    “El caso es que ellos saben lo que buscamos. Se están cometiendo muchos asesinatos”, advirtió de nuevo el presidente estadounidense.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Esto es lo que pactó Riccardo Francolini en su acuerdo de pena: una multa millonaria y 30 meses de prisión. Leer más
    • Contralor reduce a $1,000 el límite de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito en medio de conflicto por la basura. Leer más
    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Becas Ifarhu: beneficiarios tienen hasta fin de mes para entregar requisito clave. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para este miércoles 21 de enero. Leer más