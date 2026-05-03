Trump asegura que EU retirará mucho más de 5 mil militares estadounidenses de Alemania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que planea retirar “mucho más de 5,000” soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, en medio de sus críticas hacia los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

“Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5,000”, dijo Trump en declaraciones a los medios en Florida.

Esta afirmación también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al mandatario republicano de haber sido “humillado” por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo final al conflicto.

Los comentarios de Trump se producen un día después de que altos funcionarios del Pentágono adelantaran que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, había ordenado la retirada de “aproximadamente 5,000 soldados de Alemania”.

Esta decisión se debía a las “necesidades y condiciones del teatro de operaciones”, aunque coincidió con tensiones entre la Administración Trump y sus aliados europeos, a quienes recrimina por no haber ayudado en el conflicto en Irán.

Según las fuentes del Pentágono, “la retirada se completará en los próximos seis a doce meses”.

Actualmente, el Ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36,000 soldados en servicio activo, distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.