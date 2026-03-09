Trump asegura que la guerra de Irán está ‘prácticamente concluida’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que la guerra contra Irán podría terminar pronto, lo que causó un inmediato efecto positivo en las bolsas y una bajada de los precios del petróleo.

“Creo que la guerra está prácticamente concluida”, declaró a la cadena CBS, socio estadounidense de la BBC.

Trump afirmó que el plan bélico de EE.UU. va “muy por delante de lo previsto”, tras haber neutralizado las capacidades militares de Irán.

“No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo sus fábricas de drones. Si nos fijamos, no les queda nada. No queda nada en términos militares”.

Cuando le preguntaron si cree que la guerra podría concluir pronto, Trump expresó su intención de que sea así.

“Vamos muy adelantados. No lo sé, depende. El cierre está en mi mente, en la de nadie más”, respondió tras ser preguntado sobre el progreso de la guerra.

Las declaraciones del presidente estadounidense fueron acogidas con optimismo en los mercados.

Los índices de Wall Street cerraron en verde tras experimentar repuntes en sus minutos finales, mientras los precios del petróleo WTI y Brent, que a primera hora del lunes llegaron a superar los US$100 por barril, se moderaron hasta quedar en el rango de los US$80.

Días atrás la Casa Blanca estimó que la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero, podría durar más de un mes.

Sobre los misiles iraníes, Trump aseguró que “han disparado todo lo que tenían que disparar, y más les vale no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país”.

“Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre”, amenazó.

Sobre el estrecho de Ormuz, indicó que EE.UU. está “considerando tomar el control” y podría hacer “mucho”.

También fue preguntado sobre si tiene en mente un nuevo líder iraní preferido: “No quiero decir nada al respecto, pero sí, lo tengo”, respondió.

Acerca del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, afirmó no tener “ningún mensaje para él; ninguno, en absoluto”.

