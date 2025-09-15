Trump asegura que la lancha destruida cerca de Venezuela transportaba cocaína y fentanilo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que tiene “pruebas” de que la segunda supuesta narcolancha atacada por Estados Unidos en aguas internacionales procedente de Venezuela transportaba “grandes bolsas de cocaína y fentanilo”.

“Tenemos pruebas. Todo lo que tienes que hacer es mirar el cargamento que estaba desperdigado por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todos lados. Además, tenemos evidencia grabada desde donde estaban saliendo. Hemos grabado con mucho cuidado, porque sabemos que ustedes (la prensa) irían tras nosotros”, indicó Trump en una intervención desde el Despacho Oval.

“Sabemos a la hora que se fueron y de dónde salieron, lo que tenían”, aseguró Trump, quien añadió que tras los dos ataques con proyectiles contra estas pequeñas embarcaciones por parte de la Armada estadounidense “ya no hay barcos en el océano”.

El presidente reconoció que el “negocio de la pesca se verá dañado”, pero consideró que eso es necesario para que pare el flujo de drogas a Estados Unidos. “Si fuera un pescador, yo no saldría a pescar”, por las sospechas, dijo, de que puedan tener drogas en la bodega.

Estados Unidos destruyó este lunes una segunda lancha en el mar Caribe cerca a Venezuela que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció Trump.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, detalló el mandatario en la plataforma Truth Social.

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como ‘terroristas’.

El mandatario agregó que ningún miembros de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación.“¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!“, concluyó.

Estados Unidos destruyó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.