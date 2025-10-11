Panamá, 11 de octubre del 2025

    Trump asegura tener los fondos federales para pagar a tropas durante el cierre de gobierno

    EFE
    Imagen de archivo de gente que se hace una foto con un tanque del Ejército mientras se preparan los actos para la celebración del 250 aniversario del Ejército de EUA en Washington, DC, EE.UU., el 13 de junio de 2025. EFE/EPA/ALLISON DINNER

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que ha identificado fondos federales para pagar a las tropas durante el cierre del gobierno, que hoy cumple su undécimo día.

    En una publicación en la plataforma Truth Social, el mandatario indicó que le pidió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, distribuir dicho dinero entre los militares y acusó a los demócratas de estar manteniendo al país “como rehén”.

    Sin embargo, el mandatario no explicó de dónde provendrán los fondos ni mecanismo utilizará para proceder con los pagos.

    Pese a que el principal escollo de las negociaciones, que ha protagonizado los reproches entre ambos partidos, ha sido el de los subsidios del programa sanitario “Obamacare”, que expiran este año, en los últimos días un asunto le ha robado el protagonismo: las nóminas de los militares.

    La próxima semana más de 1.3 millones de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses deberían recibir su paga, sin embargo, ahora está amenazada por el cierre del Gobierno federal.

    Si no llegan a un acuerdo antes del miércoles, los militares no recibirán su salarios a tiempo por primera vez en la historia.

    La legisladora demócrata de Ohio Emilia Sykes y la republicana de Virginia Jen Kiggans presentaron en la Cámara de Representantes dos iniciativas legislativas distintas con el objetivo de garantizar el pago a las tropas, pero ninguna fue siquiera debatida antes de que se cerrara la sesión por el fin de semana largo.

    Los demócratas y republicanos no han conseguido todavía ponerse de acuerdo para sumar los 60 votos necesarios en uno de los dos proyectos presupuestarios temporales y abocan al país a entrar en una tercera semana en esta situación, en la que está sumida el país desde el 1 de octubre.

    Este lunes es festivo en el país, por lo que el Senado no volverá a reunirse hasta el martes 14, cuando se votara de nuevo la propuesta republicana una octava vez.

    EFE

    Agencia de noticias


