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    Relación Trump - Infantino

    Trump busca impulsar a Infantino para liderar la ONU, según el New York Post

    EFE
    Trump busca impulsar a Infantino para liderar la ONU, según el New York Post
    Gianni Infantino visitó por primera vez el Despacho Oval en 2018, durante el primer mandato del presidente Trump, y el año pasado le otorgó el "Premio de la Paz de la FIFA". Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas, según informó este martes el diario New York Post, que cita a fuentes cercanas al mandatario.

    Según fuentes cercanas al presidente citadas por el diario, Trump considera que Infantino, de 56 años, es una persona respetada internacionalmente y con capacidad para unir a diferentes sectores, una valoración que habría surgido en parte de la estrecha relación que ambos han desarrollado durante la organización del Mundial de 2026.

    El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre, y deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de ser confirmado por la Asamblea General.

    Durante sus dos periodos en la Casa Blanca, Trump ha mantenido una relación tensa con Naciones Unidas y ha cuestionado el papel de los organismos multilaterales, además de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, anunciar su salida de la Organización Mundial de la Salud y abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

    La relación entre Trump e Infantino se estrechó durante la celebración del Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, con ambos apareciendo juntos en diversos actos vinculados al torneo y el presidente estadounidense recibiendo en diciembre el primer Premio de la Paz de la FIFA, otorgado por el organismo dirigido por el suizo.

    EFE

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