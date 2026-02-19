Panamá, 20 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    REACCIÓN

    Trump califica de ‘triste’ la detención de Andrés y lamenta el impacto del caso Epstein en la familia real

    Europa Press
    Trump califica de ‘triste’ la detención de Andrés y lamenta el impacto del caso Epstein en la familia real
    El presidente estadounidense, Donald Trump. / AFP via Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este jueves de “triste” la detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, además de lamentar las repercusiones negativas que ha tenido el caso en la familia real británica.

    +info

    El día que el príncipe Andrés cenó en la Presidencia de Panamá: así fue su visita al istmo hace 16 años

    “Me parece una pena. Me parece muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy muy triste, en mi opinión. Es muy triste ver eso”, ha expresado el magnate republicano a bordo del avión presidencial, según ha recogido la cadena CNN.

    Trump ha lamentado así que el caso pueda afectar negativamente a su hermano, el monarca británico Carlos III. “Es muy triste ver esto y lo que está pasando con su hermano, quien obviamente vendrá a nuestro país muy pronto. Es un hombre fantástico, el rey”, ha dicho.

    Por otro lado, ha reiterado que ha sido “exonerado” de cualquier delito en el marco de la trama. “En cierto modo, soy un experto porque me han exonerado por completo”, ha expresado, agregando que “puede hablar sobre ello con mucha amabilidad”.

    Europa Press

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA. Leer más
    • El Lago Gatún y el pez ‘sargento’. Leer más