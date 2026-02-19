Trump califica de ‘triste’ la detención de Andrés y lamenta el impacto del caso Epstein en la familia real

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este jueves de “triste” la detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, además de lamentar las repercusiones negativas que ha tenido el caso en la familia real británica.

“Me parece una pena. Me parece muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy muy triste, en mi opinión. Es muy triste ver eso”, ha expresado el magnate republicano a bordo del avión presidencial, según ha recogido la cadena CNN.

Trump ha lamentado así que el caso pueda afectar negativamente a su hermano, el monarca británico Carlos III. “Es muy triste ver esto y lo que está pasando con su hermano, quien obviamente vendrá a nuestro país muy pronto. Es un hombre fantástico, el rey”, ha dicho.

Por otro lado, ha reiterado que ha sido “exonerado” de cualquier delito en el marco de la trama. “En cierto modo, soy un experto porque me han exonerado por completo”, ha expresado, agregando que “puede hablar sobre ello con mucha amabilidad”.