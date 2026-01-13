Panamá, 13 de enero del 2026

    CRISIS

    Trump cancela diálogo con Irán y dice a los manifestantes que la ‘ayuda está en camino’

    EFE
    Teherán, capital de Irán. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que “cesen los asesinatos” en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la “ayuda está en camino”.

    “¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes”, dijo Trump en su red Truth Social.

