Trump celebra la dimisión del director de la BBC y le acusa de ‘corrupto’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo la dimisión del director de la cadena británica BBC, Tim Davie, tras varias polémica por las coberturas de la cadena, entre ellas una de estadounidense antes del asalto al Capitolio, y le acusó de “corrupto”.

“Los altos cargos de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están dimitiendo o siendo DESPEDIDOS porque les han pillado ‘manipulando’ mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos ‘periodistas’ corruptos”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario cargó contra el director de la cadena y la directora de informativos, Deborah Turness, quien también dimitió.

“Son personas muy deshonestas que intentaron influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro aliado número uno. ¡Qué terrible para la democracia!”, añadió.

Uno de los polémicos videos publicados por la cadena consistía en un documental cuya edición pareció indicar que él había incitado directamente los disturbios en el Capitolio en 2021.

La presión sobre la BBC, que siempre está en el punto de mira sobre todo de sus detractores, aumentó después de que el periódico ‘The Daily Telegraph’ publicara el martes unos documentos internos que indicaban que ‘Panorama’ pudo engañar a la audiencia al editar de manera sesgada un discurso de Trump, de modo que parecía que alentaba directamente el asalto al Capitolio en Estados Unidos.

El memorando filtrado, procedente de Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales de la cadena, expresaba preocupación por el documental ‘Trump: A Second Chance?’, emitido antes de su reelección el año pasado y elaborado para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.

La versión editada, tomando frases pronunciadas por el republicano en diferentes momentos de un discurso en 2021, hizo parecer que decía: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”.

En realidad, Trump dijo inicialmente: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes. Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica”.