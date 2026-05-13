Panamá, 13 de mayo del 2026

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    EU-VENEZUELA

    Trump comparte una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos

    EFE
    Trump comparte una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos
    Imagen compartida por Trump en su red social Truth Social.

    El presidente Donald Trump compartió este martes en su red Truth Social una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense y la leyenda “Estado 51”, tras haber afirmado en una entrevista un día antes que considera “seriamente” la posibilidad de incorporar el país suramericano a Estados Unidos.

    Trump compartió la imagen del mapa sin emitir comentarios solo acompañada de “Estado 51”, idea con la que había bromado durante una declaración telefónica otorgada el lunes a Fox News.

    Desde la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Trump ha sugerido en diversas ocasiones sobre adherir al país a su territorio.

    La imagen también fue replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca en su cuenta oficial de X.

    Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció frente a las declaraciones de Trump del lunes negando la posibilidad de que su país sea anexado como estado 51 de Estados Unidos.

    El mapa utilizado por el republicano en redes sociales no contiene el territorio del Esequibo, que Venezuela reclama como propio ante Guyana y cuya disputa actualmente es discutida en la Corte Internacional de Justicia.

    El mandatario estadounidense ha asegurado que en Venezuela las personas “lo aman” y ha bromeado en que podría postularse para presidente del país.

    Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno de Trump ha establecido un plan de tres fases -estabilización, reconstrucción y transición- para normalizar el panorama económico y democrático en Venezuela, y funcionarios del Departamento de Estado han asegurado que la primera de esas fases se da ya por terminada.

    Mientras las fuerzas contrarias al chavismo reclaman la pronta celebración de comicios, Trump insiste en la idea de convertir Venezuela en un estado estadounidense más.

    Esta afirmación es una posibilidad que tanto la propia Rodríguez como la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, han descartado por completo, al subrayar que Venezuela es un país soberano.

    EFE

    Agencia de noticias


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