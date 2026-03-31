Panamá, 31 de marzo del 2026

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    Ofensiva militar

    Trump comparte video de ataque militar masivo sin detallar ubicación

    EFE
    Trump comparte video de ataque militar masivo sin detallar ubicación
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este lunes un video de un ataque militar masivo sin mencionar ubicación o fecha, en medio de tensiones y amenazas contra Irán en la quinta semana de la guerra.

    En su cuenta oficial de Truth Social, Trump difundió un video de 32 segundos donde se observa una toma panorámica de explosión masiva, sin acompañar las imágenes con información, ubicación o fecha del hecho.

    El video también fue difundido por medios de la región que aseguran que existen reportes de explosiones masivas en Isfahán, una de las ciudades más pobladas de Irán, ubicadas en el centro del país.

    Desde hace dos días se reportaron ataques de misiles sobre esta zona por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel.

    Este lunes, Trump advirtió con posibles ataques a infraestructuras claves de la nación islámica como centrales eléctricas, si no se alcanza pronto un acuerdo y el estrecho de Ormuz no se reabre al tráfico internacional.

    EFE

    Agencia de noticias

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