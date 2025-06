Trump condena asesinato de legisladora en Estados Unidos: ‘Esta violencia horrible no será tolerada’

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó hoy el asesinato de la legisladora demócrata de Minesota Melissa Hortman y el ataque al senador estatal John Hoffman, y aseveró que “este tipo de violencia horrible no será tolerada en Estados Unidos”.

“He sido informado sobre el terrible tiroteo que tuvo lugar en Minnesota, que parece ser un ataque dirigido contra legisladores estatales (...). Este tipo de violencia horrible no será tolerada en los Estados Unidos de América”, expresó el mandatario en un comunicado divulgado en X por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"I have been briefed on the terrible shooting that took place in Minnesota, which appears to be a targeted attack against State Lawmakers. Our Attorney General, Pam Bondi, and the FBI, are investigating the situation, and they will be prosecuting anyone involved to the fullest… pic.twitter.com/Gzq4qk5VkK