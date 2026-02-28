Trump cree que el ayatolá Ali Jameneí ha muerto en el ataque a Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, habría muerto en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

“Creemos que es correcto”, declaró el mandatario en una entrevista con la cadena NBC News al ser preguntado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní.

En la misma entrevista, el líder estadounidense calificó la operación de “éxito” y afirmó que también habría muerto buena parte de los líderes del país: “La mayoría de las personas que toman todas las decisiones se han ido”, dijo.

Ali Jameneí, de 86 años, ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.

Las declaraciones de Trump se producen después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmara que Jameneí “dejó de existir” tras el ataque israelí a su residencia.

“El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, dijo Netanyahu durante una declaración en vídeo.

Según la prensa israelí, tanto Netanyahu como Trump habrían recibido fotografías del cuerpo sin vida de Jameneí como prueba de que el líder supremo fue eliminado.

El Ejército israelí anunció además la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó de que Trump ha estado toda la noche siguiendo la operación, bautizada por Estados Unidos como “Furia Épica”, y que tuvo una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X de la Casa Blanca que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), durante una reunión este 28 de febrero de 2026, en Florida (Estados Unidos). EFE/ @whitehouse

“El presidente y su equipo de seguridad nacional continuarán monitoreando de cerca la situación durante todo el día”, declaró Leavitt.

El Gobierno distribuyó una primera fotografía que muestra una sala de crisis improvisada en Mar-a-Lago con cortinas negras y un mapa de Irán.

Trump preside la mesa, con americana pero sin corbata y una gorra con las siglas de USA, acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio; el director de la CIA, John Ratcliffe, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, además de otros asesores.