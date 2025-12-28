Panamá, 28 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Trump cree que Putin es ‘serio’ cuando habla de lograr la paz con Ucrania

    EFE
    Fotografía del 19 de diciembre de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que no se ha fijado un plazo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que tras su conversación hoy con el líder ruso, Vladimir Putin, cree que él es “serio” para lograr un acuerdo.

    Zelenski pide negociaciones constructivas y lamenta señales negativas de Rusia

    El mandatario estadounidense argumentó que a este acuerdo habría que llegar porque hay “demasiada gente muriendo”.

    Trump hizo esta declaración antes de comenzar este domingo su reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su residencia en Florida, para discutir la propuesta de paz elaborada entre ambos países para poner fin al conflicto con Rusia, que ya entra en su cuarto año.

    Al ser preguntado por CNN sobre si cree que Putin habla en serio sobre la paz, Trump respondió: Sí, creo que sí, creo que ambos lo están".

    Sin embargo, al preguntarle si la reunión de hoy conducirá a un acuerdo, Trump se mostró más evasivo.

    “Depende; creo que tenemos las bases para un acuerdo” y agregó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha resultado “difícil” de resolver, pero que “lo lograremos; tendremos una gran reunión hoy”.

    Trump indicó además que volverá a hablar con Putin así como con los líderes europeos al finalizar la reunión, en la que se discutirá la propuesta de 20 puntos, dada a conocer esta semana por Zelenski, que antes de llegar a Florida sostuvo una reunión en Canadá con su primer ministro, Mark Carney.

    Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

    EFE

    Agencia de noticias

