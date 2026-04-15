Panamá, 15 de abril del 2026

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    POLÉMICA

    Trump critica de nuevo al papa: ‘¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42 mil inocentes?’

    EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que “alguien le diga” que Irán “ha matado al menos a 42,000 manifestantes inocentes” y que es “inaceptable” que Irán posea la bomba nuclear.

    “¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42,000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?”, escribió Trump en su red social Truth Social.

    El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cerró el mensaje diciendo que “AMERICA HA VUELTO”.

    El pontífice, nacido en Estados Unidos, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.

    Trump critica de nuevo al papa: ‘¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42 mil inocentes?’
    Las tensiones entre el Vaticano y la Casa Blanca se habían venido gestando durante meses antes de que el papa León mencionara directamente a Trump por la guerra en Irán. / Reuters

    El lunes, Trump criticó frontalmente al papa diciéndole que era “débil” y “terrible en política exterior”.

    En el avión que llevaba a León XIV a Argel, la primera etapa del viaje a África, el pontífice aseguró que no tenía “miedo” de la Administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra.

    EFE

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