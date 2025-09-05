Panamá, 05 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Geopolítica

    Trump da por ‘perdidos’ a India y Rusia tras su acercamiento a la ‘oscura’ China

    EFE
    Trump da por ‘perdidos’ a India y Rusia tras su acercamiento a la ‘oscura’ China
    Fotografía tomada de la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth Social donde se observa al presidente de China, Xi Jinping (c), junto a su homologo ruso, Vladímir Putin (i) y al primer ministro de la India, Narendra Modi. EFE/@realdonaltrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por “perdidos” este viernes a la India y Rusia al asegurar que prefirieron acercarse a la “oscura” China y les deseó un “próspero futuro juntos”.

    “¡Parece que hemos perdido a la India y Rusia ante la China más profunda y oscura. Que tengan un largo y próspero futuro juntos!”, escribió Trump en su red Truth Social.

    El mensaje va acompañado de una foto del presidente ruso, Vladímir Putin, el chino, Xi Jinping, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco de las visitas de Putin y Modi a Pekín para asistir a un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

    En el gran despliegue militar, en el que China presentó nuevos misiles y drones avanzados, también estuvo presente el líder norcoreano, Kim Jong-un.

    Tras las primeras imágenes del encuentro, Trump acusó a Xi de “conspirar contra EUA.” junto a Putin y Kim.

    El mandatario estadounidense sugirió después que estos líderes “esperaban” que él “estuviera observando” la parada militar.

    “Me pareció una ceremonia hermosa”, añadió el magnate, quien aseguró el pasado miércoles que su relación con los líderes de China, Rusia y Corea del Norte era “muy buena”.

    “Descubriremos qué tan buena es en una o dos semanas”, matizó.

    La Administración del republicano mantiene actualmente una relación más tensa con la India después de aumentar los aranceles a los productos indios hasta el 50 % como represalia por la compra de petróleo ruso.

    Está decisión duplicó el gravamen “recíproco” del 25 % que Washington impuso sobre Nueva Delhi desde principios de agosto.

    Esto ha enfriado la relación entre los mandatarios. The New York Times aseguró hace unos días que Modi ha evitado hasta en cuatro ocasiones atender la llamada de Trump.

    Varios medios apuntan también que por esta causa el estadounidense habría cancelado un viaje a la India previsto para octubre para asistir a la próxima cumbre del Quad, un foro de seguridad entre EUA, India, Japón y Australia fundado en 2007.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Panamá negocia vuelo directo con Japón y extensión de la exoneración de visas a los panameños. Leer más
    • Dino Mon admite que las reservas de salud se agotarían en dos años sin cambios urgentes. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete: 11 empresas interesadas en desarrollar el proyecto por 27 millones de dólares. Leer más