Trump da por terminada la tregua con Irán en medio de fuertes ataques mutuos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Olivia Ireland - BBC News Mundo

El acuerdo de alto el fuego con Irán “ha terminado”. Esas fueron las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en declaraciones previas a la cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Turquía y tras el intercambio de ataques entre ambos países.

Trump calificó a los líderes iraníes de “escoria” y “locos”, y dijo que los negociadores estadounidenses podían continuar las conversaciones “si querían”, pero que consideraba “una pérdida de tiempo” tratar con la parte iraní.

“Ya no quiero tratar con ellos; son escoria”, declaró el presidente estadounidense durante una cumbre de la OTAN en Turquía. “Son gente enferma, están dirigidos por gente enferma... Por lo que a mí respecta, esto se ha acabado”.

Un asesor principal del líder supremo iraní, Ali Akbar Velayati, respondió este miércoles que las “aventuras” estadounidenses en la región recibirían una respuesta inmediata.

Declaró que las nuevas provocaciones y la admisión verbal de la cancelación del acuerdo de paz inicial “empujan a la región hacia el conflicto”.

Añadió que el llamado Eje de la Resistencia iraní —una red informal de aliados y grupos afines en la región— está listo para la confrontación.

A última hora del martes, Estados Unidos informó de que había atacado más de 80 objetivos iraníes tras las agresiones contra tres petroleros en el estrecho de Ormuz. Irán no ha reivindicado directamente la autoría de los hechos.

En respuesta, Irán declaró que estaba atacando instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los periodistas que los líderes iraníes eran personas "enfermas". / Getty Images

El mes pasado, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento de 14 páginas con el objetivo de prorrogar el alto el fuego y poner fin al conflicto “en todos los frentes”.

Un acuerdo que, según Trump, estaría roto ahora. “Llegamos a un acuerdo. Ellos [Irán] salen, hablan con la prensa y dicen: ‘Ni siquiera hablamos de eso’. Algo les pasa. Están locos. Por mi parte, se acabó”.

Estados Unidos también anunció que había revocado la suspensión temporal de las sanciones a las ventas de petróleo iraní.

Los precios del petróleo se dispararon alrededor de un 6% tras los comentarios de Trump, lo que empañó el ánimo en otros mercados financieros, aunque todavía están muy por debajo de los máximos alcanzados durante el cierre total del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave.

Estados Unidos e Irán reanudaron los combates a última hora del martes y durante la madrugada del miércoles, en el peor intercambio desde que firmaron un acuerdo provisional en junio.

No es la primera vez que se producen ataques tras la firma del memorando de entendimiento el 17 de junio. / Getty Images

El portavoz de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Estados Unidos de incumplir su Memorando de Entendimiento (MdE) sobre este y otros asuntos, incluidos los ataques en el sur de Irán y la “violación de los acuerdos iraníes en el estrecho”.

“La era del acoso y la extorsión ha terminado. No lleva a ninguna parte. No nos rendimos”, afirmó.

No es la primera vez que se producen ataques tras la firma del memorando de entendimiento el 17 de junio.

Estados Unidos lanzó ataques el 25 de junio después de que un proyectil iraní impactara un buque de carga en el estrecho de Ormuz, a lo que Estados Unidos respondió con una serie de bombardeos contra Irán. Para el 29 de junio, ambas partes acordaron cesar las hostilidades.

Uno de los 14 puntos del Memorando de Entendimiento es el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”.

Ambas partes habían continuado las negociaciones sobre los términos para poner fin de forma definitiva a la guerra, pero las conversaciones se interrumpieron durante las ceremonias fúnebres celebradas en Irán e Irak en honor al difunto ayatolá Alí Jamenei, que murió el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Este miércoles se están celebrando ceremonias en Irak, y el jueves tendrán lugar los ritos funerarios y el entierro en Mashhad, en el noreste de Irán.

No está claro cuándo se reanudarán las conversaciones tras esta última ronda de ataques, ya que Trump respondió a una pregunta sobre si las conversaciones se reanudarían después del funeral con: “No me importa”.

“Francamente, no quiero perder el tiempo con ellos. Ahora bien, dejaré que nuestros maravillosos negociadores sigan hablando si quieren, pero no lo veo posible”, dijo Trump.

“En mi opinión, es una pérdida de tiempo tratar con ellos. Son unos mentirosos.”

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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