Trump demanda a la BBC por $5,000 millones por un reportaje en el que se editaron sus palabras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por difamación contra la BBC por la edición de su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental del programa de televisión Panorama.

Trump acusó a la BBC de difamación y de violar una ley de prácticas comerciales, según documentos judiciales presentados en Florida. Solicitó una indemnización por daños y perjuicios de US$5.000 millones por cada una de las dos demandas.

La BBC se disculpó con Trump en noviembre, pero rechazó sus demandas de indemnización y la corporación no estuvo de acuerdo en que hubiera “fundamento para una demanda por difamación”.

El equipo legal de Trump acusó a la BBC de difamarlo al “manipular su discurso de forma intencionada, maliciosa y engañosa”.

La BBC aún no ha respondido a la demanda presentada en Florida.

Trump ya había dicho el mes pasado que planeaba presentar la demanda por el documental, que se emitió solo en Reino Unido antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024.

“Creo que tengo que hacerlo”, dijo Trump a los periodistas sobre sus planes. “Hicieron trampa. Cambiaron las palabras que salieron de mi boca”.

En su discurso del 6 de enero de 2021, antes de los disturbios en el Capitolio en Washington D.C., Trump dijo a la multitud: “Vamos a ir al Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”.

Más de 50 minutos después en su discurso, señaló: “Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas”.

En el programa Panorama se le mostraba diciendo: “Vamos a marchar hasta el Capitolio... y estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas”.

La BBC reconoció que la edición había dado “la impresión errónea” de que Trump había “hecho un llamado directo a la acción violenta”.

La BBC ha ofrecido disculpas al presidente Trump, pero ha rechazado que hubiera dolo en la edición. / EPA

En noviembre, un memorándum interno de la BBC que fue filtrado a la prensa criticaba la forma en que se había editado el discurso, lo que provocó la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y de su directora de noticias, Deborah Turness.

Antes de que Trump presentara la demanda, los abogados de la BBC habían respondido extensamente a las afirmaciones del presidente.

Aseguraron que no había malicia en la edición y que Trump no se vio perjudicado por el programa, ya que fue reelegido poco después de su emisión.

También dijeron que la BBC no tenía los derechos para distribuir el programa Panorama en sus canales estadounidenses y que no lo hizo. Aunque el documental estaba disponible en la plataforma en línea BBC iPlayer, su disponibilidad estaba restringida a los espectadores de Reino Unido.

En su demanda, Trump cita los acuerdos que la BBC tenía con otros distribuidores para mostrar contenidos, concretamente uno con una empresa de medios de comunicación externa que supuestamente tenía los derechos de licencia del documental fuera de Reino Unido.

La BBC no ha respondido a estas afirmaciones, ni tampoco la empresa con la que supuestamente tenía el acuerdo de distribución.

La demanda también afirma que es posible que personas de Florida hayan accedido al programa utilizando un VPN o el servicio de streaming BritBox.

“La publicidad del documental Panorama, junto con el aumento significativo del uso de VPN en Florida desde su estreno, establece la inmensa probabilidad de que los ciudadanos de Florida hayan accedido al documental antes de que la BBC lo retirara”, afirma la demanda.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.