Panamá, 30 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Querella

    Trump demanda por 10,000 millones de dólares a Agencia Tributaria por filtrar sus registros fiscales

    EFE
    Trump demanda por 10,000 millones de dólares a Agencia Tributaria por filtrar sus registros fiscales
    Según el documento legal, la filtración de estos datos causó daños “reputacionales y financieros” y “humillación pública” a los Trump. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, demandó este jueves por 10,000 millones de dólares a la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS) y al Departamento del Tesoro, a los que acusó de no proteger sus registros fiscales, que fueron filtrados a la prensa por un exempleado del IRS.

    La querella, interpuesta a título personal por Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric y la empresa familiar, indica que el extrabajador del IRS Charles Littlejohn obtuvo acceso de manera ilegal a la información tributaria del republicano y posteriormente la filtró a medios como The New York Times y ProPublica.

    “Los demandados tenían el deber de salvaguardar y proteger las declaraciones de impuestos confidenciales de los demandantes y la información relacionada frente a inspecciones no autorizadas y divulgación pública”, apuntan en la demanda, presentada en un tribunal de Miami.

    Según el documento legal, la filtración de estos datos causó daños “reputacionales y financieros” y “humillación pública” a los Trump, y además “mancillaron injustamente su reputación empresarial”.

    Trump exige en la demanda 1.000 dólares en concepto de daños y perjuicios por cada divulgación no autorizada de sus declaraciones de impuestos, una cifra que asciende a al menos 10,000 millones de dólares.

    En 2023, Charles Littlejohn se declaró culpable de filtrar los registros fiscales de Trump al NYT tres años antes, delito por el que fue sentenciado a cinco años de prisión.

    Esta información revelaba que, en 2016 y 2017, Trump solo había pagado 750 dólares en impuestos federales sobre la renta.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá extradita a un falso piloto que estafó a 4 aerolíneas. Leer más
    • IMA confirma puntos de venta de las Agroferias para este jueves 29 de enero. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • PASE-U: Tercer pago a 15 mil estudiantes, revise dónde cobrarán hoy 28 de enero. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este viernes 30 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Presidentes de América Latina visitan las esclusas de Cocolí del Canal de Panamá. Leer más