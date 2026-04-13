Trump descarta disculparse con el papa León XIV, porque ‘dijo cosas que están mal’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Para el mandatario estadounidense, Su Santidad “es muy blando en materia de delincuencia”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones en las que le acusa de ser “débil con el crimen”, porque el pontífice dijo “cosas que están mal” en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.

“Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)”, afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

El papa León XIV durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro. EFE

Lejos de calmar sus ataques al papa, que comenzaron este domingo con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que “él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas”.

Trump arremetió el domingo contra el pontífice, quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamamientos a la paz, acusándolo de “débil contra el crimen y terrible en política exterior”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones en las que le acusa de ser "débil con el crimen" porque el pontífice dijo "cosas que están mal" en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.… pic.twitter.com/O2TVbRIann — La Prensa Panamá (@prensacom) April 13, 2026

León XIV respondió este lunes asegurando que no le tiene “miedo a la Administración de Trump”.

“Seguiré levantando la voz para construir la paz”, dijo a la prensa a bordo del avión papal.

Imagen de Donald Trump simulando a Jesús crea polémica en redes sociales. Él eliminó la gráfica.

Además de la tensión con el papa, Trump generó polémica por publicar en sus redes, y luego borrar, una imagen en la que aparecía representado como Jesús y que había generado un fuerte rechazo de representantes católicos afines hasta ahora al presidente.

“Pensé que era yo, como médico”, justificó Trump a los medios después de haber eliminado la imagen de las redes sociales.

Lejos de reconocer el error, contra los medios de comunicación y señaló que “solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así”.

“Yo hago que la gente mejore”, agregó.