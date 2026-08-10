Trump designa a secretario personal de la Casa Blanca como su nuevo asistente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que a partir del 1 de septiembre el secretario personal de la Casa Blanca, Will Scharf, ocupará el cargo de asistente del presidente y asesor jurídico de la mansión ejecutiva.

Scharf, que en su actual posición controla el flujo de documentos a la Oficina Oval, sustituirá en sus nuevas funciones a David Warrington, quien antes se desempeñó en la campaña presidencial de Trump y que deja la Casa Blanca para incorporarse al sector privado.

Mientras que Scharf, antes de llegar a la Casa Blanca, fue parte del equipo legal de Trump en su caso de inmunidad ante la Corte Suprema de Estados Unidos y otros relevantes casos.

“Will ha desempeñado un trabajo extraordinario en su cargo actual como Secretario del Personal de la Casa Blanca y también ha sido Presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital”, indicó Trump en su red de Truth Social.

Destacó además que también fue fiscal federal, abogado en el sector privado, asistente de dos jueces de la Corte federal de Apelaciones “y un estudiante sobresaliente” en la Universidad de Princeton como en la Facultad de Derecho de Harvard.

“¡Will es duro, fuerte e inteligente! Además, ama a nuestro país y respeta la ley”, afirmó sobre su designado nuevo asistente y asesor jurídico, de 40 años.