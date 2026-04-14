Panamá, 14 de abril del 2026

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    Trump dice que las negociaciones con Irán podrían reanudarse dentro de dos días

    EFE
    Trump dice que las negociaciones con Irán podrían reanudarse dentro de dos días
    Donald Trump afirma que Irán puede ser atacado con contundencia en las próximas horas. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las negociaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días.

    En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, el presidente republicano recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital paquistaní.

    “Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”, dijo Trump, quien agregó: “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”.

    El presidente estadounidense se refería al general paquistaní Asim Munir, con quien forjó una estrecha relación el año pasado durante el conflicto entre Pakistán y la India.

    El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979.

    Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

    EFE

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