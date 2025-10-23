Panamá, 23 de octubre del 2025

    DECLARACIONES

    Trump dice que carteles ‘gobiernan México’ pero que respeta a la presidenta Sheinbaum

    EFE
    La presidenta Claudia Sheinbaum. / Karla Guerrero/ObturadorMX/Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que México está siendo “gobernado por los carteles”, aunque agregó que respeta mucho a su homologa mexicana, Claudia Sheinbaum.

    “México está gobernado por los carteles. Respeto mucho a la presidenta; es una mujer extraordinaria. Es muy valiente, pero México tiene que defenderse de eso”, indicó Trump en la Casa Blanca durante una rueda de prensa.

    El mandatario agregó a Colombia dentro de la alusión a países que a su criterio son dirigidos por organizaciones del crimen organizado.

