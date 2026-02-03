Panamá, 03 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Encuentro

    Trump dice que él y Petro se llevaron ‘muy bien’ y que ambos hablaron sobre ‘sanciones’

    EFE
    Presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión este martes, en la Casa Blanca, en Washington (Estados Unidos). EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que durante su encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se llevaron “muy bien” y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones.

    Aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.

    Información en desarrollo...

    EFE

    Agencia de noticias


