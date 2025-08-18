Trump dice que ‘en una o dos semanas’ se sabrá si hay solución para la guerra en Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que llevará “una o dos semanas” saber si habrá o no opciones de lograr la paz en Ucrania, lo que apunta a que el mandatario marcará un nuevo plazo para lograr que Kiev y Moscú se sienten a hablar.

“Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si estos horribles combates continúan y tenemos que seguir haciendo lo posible para que acaben”, dijo Trump durante una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos.

Zelenski pide a Trump que participe en la reunión trilateral con Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este lunes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que participe en la reunión trilateral que ambos buscan organizar junto al líder de Rusia, Vladímir Putin, este mismo lunes.

“Lo que es muy importante es que todos los asuntos delicados, territoriales, etcétera, se discutan entre líderes durante la reunión trilateral. El presidente Trump intentará organizar dicha reunión y ha dicho que puede ser que venga o no. Ucrania estará contenta si usted viene”, dijo Zelenski frente a Trump y al resto de líderes europeos que viajaron a Washington.

A lo que Trump respondió rápidamente: “Allí estaré”.

El mandatario estadounidense le había ofrecido unos instantes antes al ucraniano su participación en esta llamada a Putin si este lo requería.

“Lo organizaremos hoy, al menos después de esta reunión”, afirmó sobre el eventual encuentro de los tres mandatarios.

Desde hace días, Trump ha venido planteando la posibilidad de sentarse junto a los mandatarios de los países en conflicto para tratar de alcanzar la paz en Ucrania.

Algunos de los mandatarios europeos presentes en la reunión multilateral con Trump (Unión Europea, OTAN, Alemania, Francia, Finlandia, Italia o Reino Unido) se mostraron a favor de esta conversación.

Antes de la reunión bilateral entre Trump y Zelenski, el estadounidense dijo: “Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral”.

Después de que el ucraniano dijera estar “preparado” para este encuentro, Trump ha cambiado el discurso y habla de esta reunión como algo que pasará.

Ahora falta saber si Putin acepta sentarse junto al ucraniano y el estadounidense.

El Kremlin, por su parte, ha dejado la puerta abierta a que este encuentro se pueda hacer realidad y ha pedido que esté fundamentada y que responda a intereses estratégicos.

Rusia exige el control del Donbás, el reconocimiento de la anexión de Crimea y que Ucrania no ingrese en la OTAN.

Trump anunció que llamará a Putin tras su encuentro con los europeos para informarle de lo acordado, como hizo a la inversa cuando acabó su reunión en Alaska con el presidente ruso, después de haberse comunicado con él a través de intermediarios hoy mismo.

“He hablado indirectamente con el presidente Putin. Hoy vamos a llamar al presidente Putin justo después de esta reunión. Estoy seguro de que tendremos una reunión sólida, una buena reunión, quizá una gran reunión. Y después intentaremos llegar a un acuerdo trilateral y ver si podemos cerrarlo”, apuntó Trump.