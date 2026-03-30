Trump dice que Estados Unidos podría apoderarse ‘fácilmente’ de la isla de Jark, sitio clave de la industria petrolera de Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC New Mundo

En una entrevista con el diario Financial Times, Donald Trump dijo que Estados Unidos podría “fácilmente” ocupar la isla de Jark, un territorio de apenas 24 kilómetros cuadrados que concentra, en tanques y otros suministros, el 90% del petróleo que Irán exporta al mundo.

Aunque en la misma entrevista el mandatrio habló de un acuerdo de paz con el gobierno iraní que podría estar cerca de lograrse, Trump declaró que quería “tomar el petróleo de Irán”, tal como Estados Unidos hizo cuando invadió a Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro.

“Para ser honesto con ustedes, mi cosa favorita es tomar el petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: ‘¿Por qué haces eso?’ Pero son personas estúpidas”, aseguró.

Si tropas estadounidenses logran controlar Jark, esto no solo significaría un golpe a las exportaciones de petróleo de Irán, sino serviría de plataforma para incursiones más pronunciadas en territorio iraní.

En la isla de Jark está la más importante terminal de petróleo de Irán. / Getty Images

En la entrevista con el Financial Times, Trump dijo: “Tal vez tomemos la isla de Jark, tal vez no. Tenemos muchas opciones”.

“Eso también significaría que tendríamos que estar allí (en la isla de Jark) durante un tiempo... No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente”, añadió el presidente.

Esperando la invasión

Fuentes consultadas por el noticiero CBS, socio de la BBC en Estados Unidos, indicaron que funcionarios del Pentágono han realizado preparativos detallados para desplegar fuerzas terrestres en Irán.

Miles de infantes de la marina de Estados Unidos se encuentran en la región, con fuerzas especiales y unidades de paracaidistas en camino.

El gobierno de EUA anunció que el presidente analiza una gama de medidas, desde la toma de la terminal de petróleo en la isla de Jark hasta una audaz, pero improbable, operación para apoderarse de las reservas de uranio enriquecido iraní, que Trump llama el “polvo nuclear” de Irán.

El vocero del Parlamento iraní, Mohamed Bagher Ghalibaf, señaló que Trump estaba hablando de negociaciones para encubrir sus planes de un ataque terrestre, indicando que Irán no aceptará la rendición y que sus hombres estaban a la espera de los invasores para prenderles fuego.

El analista de la BBC, Nick Marsh, comenta que la toma de la Isla Jark es posible, aunque no sería una operación tan fácil como la de Venezuela. Involucraría grandes números de efectivos y no cambiaría quién controla el estrecho de Ormuz.

“Los buques que salieran de la isla de Jark, aunque controlada por Estados Unidos, todavía estarían a merced de los ataque iraníes, como lo están ahora”, expresó Marsh.

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