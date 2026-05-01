Panamá, 01 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Medio Oriente

    Trump dice que Irán ha ‘hecho avances’ en las negociaciones

    EFE
    Trump dice que Irán ha ‘hecho avances’ en las negociaciones
    Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Irán “ha hecho avances” en las negociaciones con su país, aunque admitió no estar seguro de si Teherán llegará a cumplir los requisitos que le exige Washington.

    “Han hecho avances, pero no estoy seguro de que alguna vez alcancen la meta”, explicó Trump en los jardines de la Casa Blanca antes de partir a Florida para un acto relacionado con las elecciones de medio mandato de noviembre.

    “Están pidiendo cosas que no podemos aceptar”, añadió con respecto a la oferta de Teherán, que ha tratado en las últimas semanas de plantear alternativas con respecto a su programa nuclear a Washington, que insiste en que la república islámica debe suspender el enriquecimiento de uranio y desistir de desarrollar un arma atómica.

    “Estamos haciendo todo en términos de negociación en este momento, en términos de negociación telefónica”, aseguró Trump al confirmar que ha recibido una nueva propuesta iraní, de la cual no ofreció detalles.

    El presidente estadounidense insistió en que el liderazgo iraní “está muy fragmentado” y en que la Casa Blanca sopesa medidas militares si no se alcanza un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

    “Existen opciones ¿Queremos ir y simplemente arrasarlos por completo para acabar con ellos para siempre o queremos intentar llegar a un acuerdo? Esas son las opciones”, manifestó Trump, que afirmó haber recibido del Pentágono datos actualizados sobre las opciones militares disponibles.

    En todo caso, Trump subrayó que sigue prefiriendo una salida negociada al conflicto.

    “Desde un punto de vista humano, preferiría no hacerlo”, concluyó.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Benicio Robinson se impone: Asamblea aprueba reforma que debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Con el aval del Ministerio de Ambiente, la Asamblea debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Precios de la gasolina vuelven a subir; el diésel baja 10 centavos. Leer más
    • Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte. Leer más
    • Impuesto a contenedores para subir pensiones de jubilados genera alarma en el sector portuario. Leer más
    • Panamá: el tren que define si somos paso o nación. Leer más
    • ¿Qué regiones tendrán menos lluvias y cuáles más con El Niño en Panamá?. Leer más