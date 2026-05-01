Trump dice que Irán ha ‘hecho avances’ en las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Irán “ha hecho avances” en las negociaciones con su país, aunque admitió no estar seguro de si Teherán llegará a cumplir los requisitos que le exige Washington.

“Han hecho avances, pero no estoy seguro de que alguna vez alcancen la meta”, explicó Trump en los jardines de la Casa Blanca antes de partir a Florida para un acto relacionado con las elecciones de medio mandato de noviembre.

“Están pidiendo cosas que no podemos aceptar”, añadió con respecto a la oferta de Teherán, que ha tratado en las últimas semanas de plantear alternativas con respecto a su programa nuclear a Washington, que insiste en que la república islámica debe suspender el enriquecimiento de uranio y desistir de desarrollar un arma atómica.

“Estamos haciendo todo en términos de negociación en este momento, en términos de negociación telefónica”, aseguró Trump al confirmar que ha recibido una nueva propuesta iraní, de la cual no ofreció detalles.

El presidente estadounidense insistió en que el liderazgo iraní “está muy fragmentado” y en que la Casa Blanca sopesa medidas militares si no se alcanza un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

“Existen opciones ¿Queremos ir y simplemente arrasarlos por completo para acabar con ellos para siempre o queremos intentar llegar a un acuerdo? Esas son las opciones”, manifestó Trump, que afirmó haber recibido del Pentágono datos actualizados sobre las opciones militares disponibles.

En todo caso, Trump subrayó que sigue prefiriendo una salida negociada al conflicto.

“Desde un punto de vista humano, preferiría no hacerlo”, concluyó.