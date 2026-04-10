Panamá, 10 de abril del 2026

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    Alto el fuego

    Trump dice que Irán no está cumpliendo lo acordado sobre el tránsito de crudo en Ormuz

    EFE
    Trump dice que Irán no está cumpliendo lo acordado sobre el tránsito de crudo en Ormuz
    Donald Trump dijo que Irán no debe cobrar el paso por Ormuz. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este jueves en redes sociales que Irán está “haciendo un trabajo muy deficiente” a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes a la hora de declarar un alto el fuego momentáneo.

    “Irán está haciendo un trabajo muy deficiente —deshonroso, dirían algunos— al permitir el paso del petróleo a través del estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”, escribió el republicano en un breve mensaje en su red social Truth Social.

    Trump ya advirtió a Irán horas antes de que debía desistir de inmediato de realizar cobros a petroleros por atravesar el estrecho, a raíz de reportes que apuntaban a posibles tarifas impuestas por Teherán a embarcaciones que crucen el paso marítimo.

    “Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros”, dijo Trump en su mensaje anterior en Truth Social, en el que añadió: “¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!”

    De acuerdo con reportes del monitor global de buques Kpler, algunas embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón han sido avistadas atravesado la vía marítima, vital para el comercio global de hidrocarburos, lo que indica que el tráfico marítimo podría estar empezando a normalizarse tras el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán.

    A su vez, la cadena Fox News informó que un buque petrolero con bandera India atravesó hoy también el estrecho.

    Estados Unidos aceptó el acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán a condición de que la república islámica, que ha limitado el tráfico en Ormuz tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, implementara “la apertura completa, inmediata y segura” del paso.

    Dos días después de alcanzado el acuerdo, persiste la incertidumbre sobre su solidez ante la exigencia de Teherán de que Líbano debe ser incluido en el alto el fuego y los ataques de Israel contra objetivos de Hizbulá en el país vecino deben cesar.

    Está previsto que Washington y Teherán inicien el sábado negociaciones en Islamabad para alcanzar un acuerdo de paz.

    EFE

    Agencia de noticias

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