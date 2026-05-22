Panamá, 23 de mayo del 2026

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    CONFLICTO

    Trump dice que Irán ‘nunca tendrá un arma nuclear’ y que la guerra ‘se resolverá pronto’

    EFE
    Trump dice que Irán ‘nunca tendrá un arma nuclear’ y que la guerra ‘se resolverá pronto’
    El presidente Donald Trump. EPA

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y que el conflicto “se resolverá pronto”, durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de Nueva York.

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    El desafío de Irán a Estados Unidos al ampliar el área del estrecho de Ormuz que considera bajo su control militarIrán define su ‘jurisdicción’ en Ormuz con un mapa del estratégico estrecho

    “Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto”, afirmó.

    El mandatario dijo que la operación “Furia Épica” lanzada contra ese país el pasado 28 de febrero va a garantizar que Irán, al que calificó como “el principal patrocinador del terrorismo”, no consiga armas nucleares.

    “No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben”, añadió.

    Tras el mitin, el presidente estadounidense tiene previsto regresar a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster (Nueva Jersey), como se había anunciado previamente.

    El propio Trump informó este viernes a través de su red Truth Social que tampoco acudirá este fin de semana a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en Bahamas porque quiere estar en Washington en este “momento importante”.

    La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles, pero el cambio de planes se produce mientras Estados Unidos e Irán negocian, a través de los mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

    Asimismo, Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aumentado la presión con un bloqueo petrolero y con la imputación, esta misma semana, contra el expresidente cubano Raúl Castro.

    EFE

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