Trump dice que las protestas de ‘No Kings’ son un ‘chiste’ y no representan al país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las protestas contra su Gobierno, que el sábado congregaron a millones de personas en todo el país son un “chiste” y fueron “muy pequeñas y no fueron nada efectivas”.

En unas declaraciones a la prensa desde el Air Force One, en el que regresó la tarde del domingo a Washington, Trump dijo que “son personas que no representan a nuestro país. He visto todas esas pancartas flamantes que son pagadas por (George) Soros y los lunáticos de la izquierda radical”.

“Las protestas fueron muy pequeñas y nada efectivas y la gente tenía mala cara. Los ves y no representan a nuestro país”, dijo Trump quien aseveró: “no soy un rey [...] No soy un rey de ninguna manera”.

Las manifestaciones, a las que acudieron casi siete millones de personas según los organizadores, fueron convocadas de forma simultánea en más de 2,500 ciudades y municipios de los 50 estados del país con el objetivo de convertirse en la mayor protesta desde el regreso de Trump al poder el pasado enero.

Esta fue la segunda edición de la movilización ‘No Kings’, tras la celebrada el 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños del mandatario.

La nueva jornada de protestas se desarrolló en un clima de creciente tensión política, marcado por la decisión de Trump de desplegar militares en varias ciudades gobernadas por la oposición demócrata, bajo el argumento de combatir el crimen y apoyar las labores de los agentes migratorios.

Sin embargo, no se registraron incidentes violentos durante la jornada, pese a que líderes republicanos habían advertido de posibles disturbios.

Trump compartió este fin de semana varios videos generados por inteligencia artificial en los que se autoproclama rey, en respuesta a las multitudinarias manifestaciones, bajo el lema ‘No Kings’ (No queremos reyes), que tuvieron lugar ayer por todo el país contra su supuesto autoritarismo.

En el primero de los videos, que fueron compartidos en su cuenta de Truth Social, se observa a Trump con una corona en la cabeza mientras conduce un caza, en el que se lee la palabra ‘King Trump’ (Rey Trump), y lanza desde el cielo contra los manifestantes lo que parecen ser excrementos.

El nombre del movimiento “No Kings” alude a la percepción de que el presidente actúa como un monarca y recuerda que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano.