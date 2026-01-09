Panamá, 09 de enero del 2026

    En Washington

    Trump dice que le gustaría saludar a María Corina Machado cuando visite Estados Unidos la próxima semana

    EFE
    La imagen de Machado se vio apuntalada cuando le otorgaron el Premio Nobel de la Paz por "su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en Venezuela. Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, estará en Washington D.C la siguiente semana y que está interesado en saludarla.

    Durante una entrevista exclusiva con Fox News, Trump se refirió a Machado como “una buena persona”.

    Agregó que le gustaría saludarla la próxima semana en Washington D.C dado que la líder opositora venezolana estará en la capital estadounidense.

    El entrevistador, Sean Hannity, preguntó al mandatario si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente, Nicolás Maduro, y Trump respondió “sería un gran honor”.

    El interés de Trump mostrado por reunirse con Machado la próxima semana contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana tras la captura de Maduro cuando dijo que creía que ella no estaba lista para asumir el poder de Caracas y que no contaba con el respaldo popular.

    Durante la entrevista, el republicano dijo que Venezuela “será reconstruida” y que en un futuro cercano habrán elecciones en el país suramericano.

    Este viernes se tiene previsto que el mandatario estadounidense se reúna con los representantes de 14 empresas petroleras que trabajarán en la “reconstrucción de la infraestructura” relacionada al crudo del país.

