Panamá, 12 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROTESTAS EN IRÁN

    Trump dice que los líderes de Irán llamaron a Estados Unidos y ‘quieren negociar’

    EFE
    Trump dice que los líderes de Irán llamaron a Estados Unidos y ‘quieren negociar’
    Fotografías del líder supremo de Irán, Alí ​​Jamenei, son quemadas mientras manifestantes participan en una manifestación en apoyo al movimiento de protesta iraní frente a Downing Street, Londres. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que los líderes de Irán le “llamaron” ayer y “quieren negociar” tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.

    +info

    ‘Enemigos de Dios’: las protestas en Irán desafían a las fuerzas de seguridad, a pesar de los reportes de cientos de muertos y heridos

    “Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar”, dijo Trump dijo a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno “va a hacer una determinación”.

    “Quizás tengamos que actuar antes de una reunión”, agregó.

    El mandatario consideró que el Gobierno iraní “está empezando” a cruzar una línea porque “ha muerto gente que no tenía que morir”, algo que atribuyó al imperio de la “violencia” por parte de sus líderes.

    “Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon”, declaró.

    Trump dijo que el Ejército de Estados Unidos se encuentra “estudiando” el asunto y “hay un par de opciones” que describió con varias preguntas: “¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?”.

    Trump dice que los líderes de Irán llamaron a Estados Unidos y ‘quieren negociar’
    Manifestantes ondean banderas iraníes e israelíes durante una manifestación en apoyo al movimiento de protesta actual en Irán frente a Downing Street en Londres. EFE

    El republicano, no obstante, dijo creer que Irán se toma sus amenazas en serio después de “años” tratando con él, y remitió a las muertes del general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, el líder del Estado Islámico, Abu Baker al Baghdadi, o “la amenaza nuclear iraní que disminuyó”.

    “Y ahora acabamos de tener lo de Venezuela. ¿No diría usted que sí (Irán se toma en serio las amenazas) después de todas estas cosas que hicimos?”, apostilló.

    Además, minimizó su preocupación por posibles ataques iraníes contra bases estadounidenses después de las amenazas vertidas por el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf: “Si lo hacen, les atacaremos a unos niveles que nunca les han atacado antes”.

    Los comentarios se producen entre reportes de que Trump se reunirá el martes con su gabinete para tener su primera discusión formal sobre posibles acciones, entre ellas ciberataques, sanciones y bombardeos, según informó The Wall Street Journal.

    Trump dice que los líderes de Irán llamaron a Estados Unidos y ‘quieren negociar’
    Manifestantes gritan consignas, sostienen carteles con la leyenda "Alto a las ejecuciones en Irán" y ondean banderas durante una manifestación bajo el lema "Apoyemos a Irán - Defendamos la libertad", en Berlín, Alemania. EFE

    Antes de irse, Trump indicó además que planea llamar al magnate Elon Musk para abordar el envío de satélites de su empresa Starlink a Irán para ayudar en los apagones y “que internet siga funcionando”.

    Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se han propagado por todo el país y el extranjero.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Moody’s advierte alto riesgo en Venezuela y avizora que la recuperación de Pdvsa tardará años. Leer más
    • Chiquita reporta la primera cosecha de banano tras la reactivación en Bocas del Toro. Leer más
    • Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • ‘Los panameños podrán usar cualquiera de las instalaciones de salud’: Fernando Boyd Galindo. Leer más
    • Aprueban cierre financiero del proyecto de rehabilitación de la Panamericana Este. Leer más