Panamá, 26 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    conflicto político

    Trump dice que no es: ‘Soy un hombre con gran sentido común’

    EFE
    Trump dice que no es: ‘Soy un hombre con gran sentido común’
    Una imagen del presidente estadounidense Donald Trump exhibida en un lateral del Departamento de Trabajo de Estados Unidos en Washington. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que él no es “un dictador”, sino “una persona con gran sentido común”, en contra de lo que dice que le llaman algunos críticos por desplegar a las tropas en Washington y amenazar con hacerlo en Chicago pese a que sus gobiernos municipales no están a favor.

    “No soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente”, dijo Trump en el Despacho Oval antes de firmar cuatro órdenes ejecutivas.

    El mandatario estaba alabando su estrategia para combatir la supuesta criminalidad en la capital estadounidense cuando se quejó de que muchos “no agradezcan” lo que dice estar haciendo por esas ciudades.

    En las últimas horas, ha mantenido un enfrentamiento con las autoridades de Chicago y del estado al que pertenece, Illinois, porque el presidente está amenazando con replicar el despliegue en Washington en esa ciudad, ambas con alcaldes demócratas.

    “Cuando tengo a un tipo como JB Pritzker (el gobernador de Illinois) criticándonos antes incluso de que lleguemos, digo: ‘La siguiente debería ser Chicago’. Como todos saben, Chicago es un campo de muerte en este momento y no lo reconocen”, aseguró Trump pese a que no se encuentra entre las ciudades con más delincuencia del país.

    “Dicen: ‘No lo necesitamos. Libertad, libertad. Él es un dictador. Él es un dictador (refiriéndose a él mismo)”, apuntó.

    El mandatario entonces negó serlo y comentó: “Mucha gente está diciendo: ‘Bueno, tal vez nos vendría bien un dictador.’ A mí no me gustan los dictadores”.

    Así, Trump lamentó que “en lugar de recibir elogios”, le acusen de estar “intentando tomar la República”: “Estas personas están mal de la cabeza”, afirmó.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno busca el dinero para pagar bono de $50 a jubilados y pensionados. Leer más
    • Corte no admite amparo contra orden de Meduca de retener salarios a docentes que participaron de huelga. Leer más
    • Fallece Ricardo Poma, magnate salvadoreño impulsor de Multiplaza y Metromall en Panamá. Leer más
    • CSS responde por retraso del bono de $50 a jubilados: ‘No está en nuestras manos’. Leer más
    • Sábado Picante: Un viaje en los rieles de la incertidumbre. Leer más
    • Segundo pago del bono de $50 a jubilados y pensionados sigue sin fecha definida. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más