Panamá, 11 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte

    Trump dice que no permitirá que Irán cobre peajes a buques en el estrecho de Ormuz

    EFE
    Trump dice que no permitirá que Irán cobre peajes a buques en el estrecho de Ormuz
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no permitirá que Irán cobre peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y que el enclave abrirá “bastante pronto” con o sin la cooperación del país.

    “No, no lo vamos a permitir (que cobre peajes), es agua internacional”, afirmó a la prensa antes de asistir a un evento político esta tarde en Virginia.

    “Si están haciendo eso —nadie sabe si lo están haciendo— no lo vamos a permitir”, agregó, al ser preguntado por supuestas tasas impuestas por Teherán a los buques que cruzan el estrecho, recogen medios locales.

    El mandatario aseguró que Irán estaría cobrando hasta dos millones de dólares a algunos buques por el paso por la vía marítima.

    Trump sostuvo que su reapertura es un objetivo importante, aunque consideró que “se abrirá automáticamente” con el tiempo y subrayó que Estados Unidos no depende de esa ruta marítima.

    “Vamos a abrir el golfo con o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser bastante rápido, y si no lo es, podremos acabar la tarea. Lo reabriremos bastante pronto”, dijo Trump.

    Señaló además que la prioridad de Estados Unidos en las conversaciones con Irán, previstas para este sábado en Islamabad, es impedir que el país obtenga un arma nuclear, objetivo que calificó como “el 99 %” de las negociaciones.

    Trump, que deseó “suerte” al vicepresidente JD Vance tras su salida hacia Islamabad para participar en las negociaciones, agregó que no necesita un plan alternativo porque el Ejército iraní está “derrotado” y sus fuerzas “han desaparecido”.

    En una entrevista con el diario The New York Post, el mandatario aseguró además que el Pentágono está preparado para reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones.

    “Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas”, afirmó.

    Junto a Vance participarán en las conversaciones el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, mientras que por parte iraní se espera la presencia del ministro de Exteriores, Abás Araqchí, y del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

    Algunos buques han seguido transitando por el estrecho de Ormuz desde el anuncio del alto el fuego temporal, aunque las tensiones entre ambos países mantienen la incertidumbre sobre la solidez de la tregua.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El puente de las Américas será revisado por personal del Ejército de Estados Unidos. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Una Directora nacional mantenía bajo su supervisión a su cónyuge; Antai aplica sanciones. Leer más
    • Mayer Mizrachi cancela licitación para renovar la calle 50 por falta de recursos. Leer más
    • CSS pagará quincena y bono de $50 el 17 de abril: ¿quiénes quedan excluidos?. Leer más
    • Maersk responde a PPC: ‘No somos responsables de las reclamaciones’. Leer más
    • Colegio de Abogados tilda de ‘extralimitación de funciones’ actuación de la Contraloría. Leer más