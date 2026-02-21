Trump dice que quedan ‘unos 10 días’ para que ver si se alcanza un acuerdo con Irán o ‘pasarán cosas malas’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Bernd Debusmann Jr - Reportero de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mundo sabrá “en los próximos, probablemente, 10 o 15 días” si Estados Unidos llega a un acuerdo con Irán o si toma una acción militar.

En la reunión inaugural de su Junta de Paz en Washington D.C., Trump dijo que queda “algo de trabajo por hacer” para alcanzar un acuerdo con la República Islámica sobre su programa nuclear y que “puede que tengamos que ir un paso más allá”.

En los últimos días, EUA ha reforzado sus fuerzas militares en Medio Oriente, al tiempo que se informó de avances en las conversaciones entre negociadores estadounidenses e iraníes en Suiza.

Legisladores demócratas y algunos republicanos han expresado su oposición a cualquier posible acción militar contra Irán sin la aprobación del Congreso.

En sus declaraciones, Trump señaló que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner -quien además es yerno del presidente- sostuvieron “muy buenas reuniones” con Irán.

“Con el paso de los años, se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán”, dijo. “De lo contrario, pasan cosas malas”.

Un día antes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que Irán sería “muy sabio” si aceptaba un acuerdo con Estados Unidos, y añadió que Trump todavía espera alcanzar una solución diplomática sobre el programa nuclear de Teherán.

Refuerzos militares en Medio Oriente y debate en el Congreso

Cuando Trump anunció por primera vez la Junta de Paz, se pensaba que estaba orientada a ayudar a poner fin a la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza y a supervisar la reconstrucción.

Pero en el último mes, su misión pareció ir más allá de un solo conflicto, y muchos se preguntan si el consejo presidido por Trump e integrado por unas dos decenas de países busca dejar de lado a Naciones Unidas.

Misiles y aviones estadounidenses atacaron tres instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado y, según reportes, la Casa Blanca estaba discutiendo esta semana nuevas opciones de ataque.

Las fuerzas estadounidenses han incrementado su presencia en la región en las últimas semanas, incluido el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln.

Sin embargo, la BBC entiende que el gobierno británico no ha dado permiso para que EUA use bases militares de Reino Unido para respaldar posibles ataques contra Irán.

En operaciones militares previas en Medio Oriente, EUA utilizó la base RAF Fairford, en Gloucestershire, y el territorio británico de ultramar de Diego García, en el océano Índico.

En los últimos días, EE.UU. ha reforzado sus fuerzas militares en Medio Oriente. / Reuters

Imágenes satelitales también han mostrado que Irán ha reforzado instalaciones militares, y el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, ha publicado mensajes en redes sociales en los que amenaza a las fuerzas estadounidenses.

“El presidente de Estados Unidos dice constantemente que EUA ha enviado un buque de guerra hacia Irán. Por supuesto, un buque de guerra es una pieza peligrosa de equipo militar”, dice una de las publicaciones de Jamenei.

“Sin embargo, más peligroso que ese buque de guerra es el arma que puede mandar ese buque de guerra al fondo del mar”.

Varios miembros del Congreso de EUA han expresado su oposición a cualquier acción militar contra Irán.

El demócrata por California Ro Khanna y el republicano por Kentucky Thomas Massie dijeron que intentarán forzar una votación sobre el tema la próxima semana, citando la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

Esa ley otorga al Congreso la facultad de limitar el poder del presidente para comprometer a EUA en un conflicto armado.

“Una guerra con Irán sería catastrófica”, escribió Khanna en redes sociales. “Irán es una sociedad compleja de 90 millones de personas, con defensas aéreas importantes y capacidades militares significativas”.

También señaló que miles de tropas estadounidenses en la región “podrían estar en riesgo de represalias”.

Varios miembros del Congreso de EE.UU. han expresado su oposición a cualquier acción militar contra Irán. / Reuters

Las posibilidades de que la iniciativa prospere en ambas cámaras del Congreso no parecen altas.

En enero, los republicanos del Senado bloquearon una resolución similar sobre poderes de guerra, que habría exigido al gobierno de Trump obtener la aprobación del Congreso antes de lanzar nuevas operaciones militares en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

