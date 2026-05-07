Panamá, 07 de mayo del 2026

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    Encuentro bilateral

    Trump dice que reunión con Lula fue ‘muy bien’ y que hablaron principalmente de aranceles

    EFE
    Trump dice que reunión con Lula fue ‘muy bien’ y que hablaron principalmente de aranceles
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el encuentro con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Casa Blanca “transcurrió muy bien” y que ambos hablaron de varios asuntos, principalmente de aranceles, los cuales Washington ha estado imponiendo a Brasilia desde el regreso al poder del republicano en 2025.

    “Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el muy dinámico presidente de Brasil. Conversamos sobre muchos temas, incluidos el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión transcurrió muy bien”, escribió Trump en su red Truth Social.

    El mandatario añadió que representantes de ambos países tienen previsto reunirse también para discutir “ciertos elementos clave” en los próximos meses.

    Lula llegó este jueves a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense en un encuentro, el primero de ambos desde octubre, que tiene lugar en medio de nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países.

    En contra de lo que es habitual bajo el mandato de Trump, los dos mandatarios no comparecieron hoy juntos en la Casa Blanca.

    Según fuentes brasileñas, Lula habría pedido a Trump que el contacto con periodistas se produjera una vez concluida la reunión.

    Finalmente, la rueda de prensa no se celebró y la oficina presidencial estadounidense decretó una pausa informativa hasta las 15.30 hora local (19.30 GMT).

    El segundo mandato de Trump comenzó con tensiones con Brasil, al que impuso aranceles en represalia por el proceso judicial contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado del mandatario estadounidense, condenado a 27 años de prisión por liderar un golpe de Estado contra Lula.

    Este encuentro está marcado además por un fuerte componente económico debido a las investigaciones abiertas por Estados Unidos sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil, en particular por el uso de la plataforma de pagos instantáneos PIX, creada por el Banco Central, que Washington considera perjudicial para las estadounidenses Visa y Mastercard.

    También figura la cooperación contra el crimen internacional, ante la posibilidad de que Estados Unidos designe a algunos grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas, algo a lo que se opone Brasilia por considerar que podría abrir la puerta a eventuales intervenciones en su territorio.

    EFE

    Agencia de noticias


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