Panamá, 27 de febrero del 2026

    Restricciones al petróleo

    Trump dice que tal vez opte por ‘una toma de control amistosa de Cuba después de muchos años’

    EFE
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla este viernes en la Casa Blanca, en Washington.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país podría optar por una “toma de control amistosa de Cuba”, en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington.

    “No tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros, y quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”, declaró a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia Texas para un mitin.

    El presidente aseguró que Cuba está en “serios problemas” y que Estados Unidos podría hacer algo “muy positivo” para los ciudadanos cubanos en el exilio y los que todavía residen en el país.

    “Desde pequeño he oído hablar de Cuba. Todos querían un cambio, y puedo ver que eso está sucediendo”, dijo Trump, quien agregó que el secretario de Estado, Marco Rubio, “lo está gestionando”.

    “Como saben, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. Y ahora mismo es una nación en serios problemas, y quieren nuestra ayuda”, declaró.

    Sus declaraciones se producen en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo de crudo a la isla, y apenas días después del operativo llevado a cabo por Cuba esta semana contra una lancha procedente de Florida que presuntamente violó sus aguas territoriales y contra la que las autoridades abrieron fuego, causando la muerte de cuatro tripulantes.

    Al menos uno de los cuatro muertos y uno de los seis heridos en el buque eran ciudadanos estadounidenses, mientras que el resto podrían ser residentes legales permanentes.

    En enero, tras el operativo en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, aliado de La Habana, Cuba perdió acceso al petróleo venezolano y Trump ordenó la imposición de aranceles para los países que suministren crudo a la isla, agravando la peor crisis económica y social que vive el país desde 1959.

    Sin embargo, el pasado miércoles el Gobierno de Estados Unidos relajó el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y autorizó la reexportación de crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.

    EFE

    Agencia de noticias


