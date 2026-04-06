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    Medio Oriente

    Trump dice que todo Irán ‘puede ser aniquilado en una sola noche’ y subraya su ultimátum

    EFE
    Trump dice que todo Irán ‘puede ser aniquilado en una sola noche’ y subraya su ultimátum
    Donald Trump afirma que Irán puede ser atacado con contundencia en las próximas horas. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana por la noche”, en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz.

    “El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán.

    El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.

    Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta mañana a las 8:00 p.m. (hora de Washington) para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario Estados Unidos bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

    En la rueda de prensa ofrecida hoy en la Casa Blanca, el mandatario alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses.

    Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 ​​aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.

    EFE

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