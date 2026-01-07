Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se ha comprometido a comprar “exclusivamente” productos producidos en su país, con el dinero que sea producto de su nuevo acuerdo petrolero.

En una publicación de Truth Social, el mandatario dijo que “Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo Petrolero”.

"Venezuela is going to be purchasing ONLY American Made Products, with the money they receive from our new Oil Deal... A wise choice, and a very good thing for the people of Venezuela, and the United States." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/0pvM6QVa0L — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Trump agregó que las compras incluirán “productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos”.

Con este nuevo anuncio Estados Unidos se convertirá en el “principal socio” de Venezuela, según el republicano.

El anuncio llega 24 horas después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.

“(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza”, dijo esta tarde la vocera presidencial de EE.UU. Karoline Leavitt.