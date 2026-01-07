Panamá, 07 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

    EFE
    Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos
    Donald Trump y Delcy Rodríguez / Getty Images

    El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se ha comprometido a comprar “exclusivamente” productos producidos en su país, con el dinero que sea producto de su nuevo acuerdo petrolero.

    En una publicación de Truth Social, el mandatario dijo que “Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo Petrolero”.

    Trump agregó que las compras incluirán “productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos”.

    Con este nuevo anuncio Estados Unidos se convertirá en el “principal socio” de Venezuela, según el republicano.

    El anuncio llega 24 horas después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

    La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.

    “(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza”, dijo esta tarde la vocera presidencial de EE.UU. Karoline Leavitt.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más
    • PASE-U: Ifarhu programa tercer pago para finales de enero a estudiantes. Leer más
    • Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU. Leer más
    • El Ifarhu abrirá el Concurso General de Becas vía web en los próximos días. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • Panamá ante la OEA: no habrá transición sin respeto a la voluntad popular en Venezuela. Leer más
    • Botafogo debuta con victoria en la Copinha con Kadir Barría como titular. Leer más