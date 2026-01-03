Panamá, 03 de enero del 2026

    Según CBS

    Donald Trump dio luz verde a los ataques contra objetivos en Venezuela ‘hace días’

    El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro.

    EFE
    Donald Trump dio luz verde a los ataques contra objetivos en Venezuela ‘hace días’
    Donald Trump. Getty Images

    El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó los ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días, según indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses.

    En vivo - Explosiones en Caracas y estado de conmoción: lo último desde VenezuelaPetro denuncia ataques en Caracas y solicita acción inmediata de organismos internacionales

    Según esas fuentes, la Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estados Islámico (EI).

    Tras esos ataques, el equipo de Trump consideró nuevas ventanas de oportunidad para atacar objetivos estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, pero se vieron obligados a nuevos retrasos porque el tiempo no era el favorable para los ataques.

    Fuentes militares indicaron que el Pentágono esperaba tener las condiciones meteorológicas más favorables para el éxito de esta operación, que desde hace día contaba con el visto bueno de Trump.

    Esta madrugada del sábado se escucharon explosiones y sobrevuelo posiblemente militares sobre Caracas, que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, atribuyó a una “gravísima agresión militar” estadounidense.

    EFE

    Agencia de noticias


