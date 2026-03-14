Trump: Ejército estadounidense bombardeó la isla iraní de Jark, ‘la joya de la corona’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que el Ejército estadounidense ha efectuado un bombardeo sobre la estratégica isla de Jark, en Irán, si bien ha señalado que no ha atacado su infraestructura petrolera “por decencia”.

“Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Próximo y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Jark”, ha anunciado en Truth Social, donde ha asegurado que “por decencia, (ha) decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”.

El inquilino de la Casa Blanca ha amenazado en cambio con “reconsiderar” la ejecución de ataques contra la industria petrolera de la isla si Irán u otro país interviene en “el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz.