Trump enfurece al gobierno de Dinamarca al nombrar a un enviado especial para Groenlandia

Donald Trump provocó una nueva disputa con Dinamarca al nombrar un enviado especial para Groenlandia, la isla ártica que ha propuesto anexionar a Estados Unidos en varias ocasiones.

El presidente estadounidense anunció este domingo que Jeff Landry, el gobernador republicano del estado de Luisiana, será el enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia, que es una región semiautónoma del Reino de Dinamarca.

El gobernador Landry declaró en una publicación en X que considera un honor servir en ese “puesto voluntario para que Groenlandia forme parte de Estados Unidos”.

El primer ministro groenlandés afirmó que la isla debe “decidir su propio futuro” y que su “integridad territorial debe ser respetada”.

Indignación en Dinamarca

El nuevo anuncio enfureció a Copenhague, que convocará al embajador estadounidense para “pedir explicaciones”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, calificó el nombramiento como “profundamente preocupante” y exigió a Washington que respete la soberanía danesa.

Mapa de Groenlandia / BBC

Rasmussen declaró a la cadena danesa TV2: “Mientras tengamos un reino compuesto por Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia, no podemos aceptar acciones que socaven nuestra integridad territorial”.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que el territorio está dispuesto a cooperar con Estados Unidos y otros países, pero solo sobre la base del respeto mutuo.

“El nombramiento de un enviado especial no cambia nada para nosotros. Nosotros decidimos nuestro propio futuro. Groenlandia pertenece a los groenlandeses, y la integridad territorial debe ser respetada”, sentenció.

Groenlandia, “esencial” para Trump

Donald Trump Jr. (en el medio) visitó la isla a inicios de enero. / Getty Images

En una publicación en redes sociales, el presidente estadounidense aseguró que su nuevo enviado para Groenlandia comprende lo “esencial” que es ese territorio “para nuestra seguridad nacional” y reiteró que defenderá los intereses de Estados Unidos.

Jeff Landry, por su parte, declaró que el nuevo cargo no afectará a sus funciones como gobernador de Luisiana. Veterano militar y expolicía, fue congresista y fiscal general de Luisiana antes de ser elegido gobernador en 2023.

Landry recibió con satisfacción la propuesta del presidente de enviar tropas de la Guardia Nacional a Nueva Orleans como parte de su campaña contra la delincuencia en las ciudades estadounidenses.

El gobernador ya había expresado su opinión sobre Groenlandia, escribiendo en su cuenta personal de X en enero: “¡El presidente Donald J. Trump tiene toda la razón! Necesitamos asegurar que Groenlandia se una a Estados Unidos. ¡Genial para ellos, genial para nosotros! ¡Vamos a conseguirlo!”.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha reforzado su interés por Groenlandia, citando su ubicación estratégica y su riqueza mineral.

Se ha negado a descartar el uso de la fuerza para asegurar el control de la isla, una postura que ha conmocionado a Dinamarca, aliado de la OTAN que tradicionalmente ha mantenido estrechas relaciones con Washington.

Un territorio estratégico

Su posición en el Ártico y su enorme extensión hacen de Groenlandia una isla clave desde el punto de vista geoestratégico. / Reuters

Con una población de aproximadamente 57.000 habitantes, Groenlandia goza de una amplia autonomía desde 1979, aunque su defensa y política exterior siguen en manos danesas.

La mayoría de los groenlandeses son partidarios de independizarse de Dinamarca a largo plazo y las encuestas de opinión también muestran una oposición abrumadora a formar parte de Estados Unidos.

Esta disputa surge en un contexto de creciente competencia estratégica en el Ártico, donde el deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas y facilitando el acceso a valiosos recursos minerales.

La ubicación de Groenlandia entre América del Norte y Europa la convierte en un punto estratégico clave para la planificación de la seguridad de Estados Unidos y la OTAN, y la sitúa en la ruta más corta para misiles entre Rusia y Estados Unidos.

Estados Unidos mantiene una base en Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial, tras invadir el territorio para establecer instalaciones militares y estaciones de radio después de que los nazis ocuparan Dinamarca durante el conflicto.

El vicepresidente JD Vance visitó la base en marzo y pidió a los groenlandeses que “llegaran a un acuerdo con Estados Unidos”.

