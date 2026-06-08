Trump estalla contra una periodista de la NBC y abandona la entrevista tras ser cuestionado por fraude electoral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mandatario estadounidense arrojó furioso el micrófono al suelo y descalificó a la presentadora Kristen Welker que le pedía pruebas de manipulación en los comicios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio por terminada de manera abrupta una entrevista exclusiva para el programa político Meet the Press de la cadena NBC, luego de tildar a la presentadora “corrupta” y “estúpida”, reportaron medios de prensa internacionales.

En medio de un clima de extrema tensión, el mandatario insultó a la presentadora Kristen Welker, antes de quitarse el micrófono de corbata, arrojarlo al suelo y abandonar el set de televisión.

De acuerdo a Telemundo, el intercambio ocurrió cuando la periodista cuestionó a Trump sobre sus afirmaciones de que las elecciones primarias en California han sido manipuladas.

Trump insistió sobre un presunto “amaño” en las elecciones presidenciales de 2020, acusando al estado de California de estar “haciendo trampas” en el lento recuento de sus recientes elecciones primarias.

El presidente Donald Trump estalla contra la presentadora de NBC, Kristen Welker.

Insultos y mal humor

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Welker sostuvo que la demora en el escrutinio de California responde a un procedimiento estándar por el procesamiento del voto por correo y que no existían evidencias de fraude.

Visiblemente irritado, Trump comenzó una ofensiva de ataques personales directos contra la entrevistadora y los medios de comunicación en general:

“Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y Meet the Press es corrupta, ABC, CBS y CNN son corruptos“, dijo el mandatario. La presentadora le respondió que no era corrupta y Trump ripostó: “O eres corrupta o eres estúpida. Juegas de lleno a favor de sus intereses [de Biden] con esta porquería”, dijo el mandatario, quien decidió cortar la transmisión con tono condescendiente.

“Vamos a dejarlo aquí, porque ya he tenido suficiente. Gracias, cariño. Que te diviertas”, manifestó Trump, dándole una palmada en el brazo a la reportera justo antes de retirarse.

Pese al incidente, la cadena NBC confirmó que, tras apagarse las cámaras y luego de que el mandatario atribuyera parte de su mal humor a las complicaciones técnicas causadas por la fuerte lluvia, se llegó a un acuerdo preliminar con Trump para realizar un nuevo encuentro en el futuro.